Nachtopvang geregeld voor gestrande treinreizigers in Utrecht

Voor zo’n honderd treinreizigers die door een treinstoring in de nacht van zondag op maandag op Utrecht Centraal zijn gestrand is nachtopvang geregeld, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht. Een langdurige storing op de verkeersleidingspost in Amsterdam maakt dat er de hele nacht geen treinen van en naar de hoofdstad rijden, en evenmin van en naar Utrecht Centraal.

De veiligheidsregio Utrecht liet rond 02.45 uur weten dat er een aantal reizigers was gestrand bij Utrecht Centraal. De meesten van hen wisten na enige tijd alternatief vervoer te regelen. Maar circa honderd mensen slaagden daar niet in. Zij kunnen terecht op een nachtopvanglocatie in de Jaarbeurs vlakbij het station. De mensen worden daar naartoe begeleid, meldt de veiligheidsregio.

In de nachtopvanglocatie staan stretchers met dekens. Het Rode Kruis is aanwezig en er wordt voor eten en drinken gezorgd.