NS: dit is niet wat reizigers van ons mogen verwachten

“NS en ProRail betreuren het dat we vannacht veel reizigers niet thuis konden brengen en dat zij op het station moesten overnachten. Dit is niet wat reizigers van ons mogen verwachten.” Dat meldt de NS over de grote storing die ook maandagochtend een groot deel van het treinverkeer platlegt.

Het bedrijf vraagt reizigers om niet naar Amsterdam en omgeving te komen, maar alternatief vervoer te regelen of indien mogelijk thuis te werken.

“We vinden dit alles enorm vervelend voor onze reizigers. Deze storing heeft ook grote impact op andere delen van het land.”

NS had in de nacht al laten weten dat het onmogelijk is om bussen op de trajecten in te zetten, “in verband met de hoeveelheid mensen”. Een optie is alternatief vervoer regelen via #treinpoolen, stelt het bedrijf voor. Onder deze hashtag wordt rond 06.30 uur al mondjesmaat om een lift gevraagd of een plek op de achterbank aangeboden.