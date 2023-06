ProRail kon niet eerder handelen om treinstoring op te lossen

Spoorwegbeheerder ProRail kon zondag niet eerder de verkeersleiding van Amsterdam naar Utrecht doorschakelen om de problemen op het spoor op te lossen. Dat zegt een woordvoerder van ProRail. De omzetting vond pas in de loop van de nacht plaats, nadat de problemen aan het einde van de middag waren ontstaan vanwege een storing.

“Zo’n doorschakeling duurt zeker vier uur”, verklaart ProRail. “Daarnaast weten we nu nog niet wat de oorzaak van de storing was. Gisteravond was het dus ook lastig om een inschatting te maken. Vervolgens zaten we aan het einde van de dienstregeling. Om de complexiteit te tekenen, dit was pas de eerste keer dat we fysiek de verkeersleiding naar een andere locatie hebben omgezet.”

De spoorwegbeheerder geeft ook aan dat zondagavond nog altijd twee werkplekken werkten. “Dit was belangrijk om te zorgen dat de treinen die op dat moment nog op het spoor waren nog naar de stations konden. We wilden voorkomen dat deze passagiers nog minimaal vier uur in de trein zouden moeten verblijven.”

Het was onmogelijk bussen in te zetten om passagiers te vervoeren, zo geeft ProRail aan. “In de regio Amsterdam heb je te maken met veel reizigers en veel verschillende bestemmingen, waardoor dit niet te doen was met de inzet van bussen.”

Ook het goederenverkeer heeft vermoedelijk last gehad van de storing. “Daar ga ik voor het gemak wel van uit”, aldus de woordvoerder. “Niet alleen passagiers hebben hier last van gehad.”