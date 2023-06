Bibliotheek Gouda getroffen door ransomware-aanval

De Biblotheek Gouda is slachtoffer geworden van een ransomware-aanval. Het is nog niet duidelijk of er data gestolen zijn, laat een woordvoerder van de bibliotheek weten. De vestigingen van de bieb maken gebruik van een noodsysteem, waardoor lenen en inleveren van boeken nog wel kan.

“Afgelopen zondag merkten we dat er sprake was van een aanval op de kantooromgeving van de bibliotheek Gouda. Meteen daarna heeft onze ICT-specialist alle systemen afgesloten”, aldus de woordvoerder. Het bleek om gijzelsoftware te gaan. Hackers gebruiken dat om systemen van bedrijven te blokkeren. Als zij niet betalen worden die systemen niet vrijgegeven of wordt buitgemaakte informatie verkocht of openbaar gemaakt.

Een extern bedrijf onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, en of er data zijn gestolen. De bibliotheek kan niet zeggen hoeveel losgeld er gevraagd is en of er betaald is. Verder is de bieb bezig de hack te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aangifte te doen.