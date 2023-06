Excuses ChristenUnie-leider Bikker voor rol partij in gasdossier

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker heeft in het debat over de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen excuses aangeboden voor de rol die haar partij in dit dossier heeft gespeeld. Zij erkent dat er grote fouten zijn gemaakt, ook in de jaren sinds 2017 waarin de ChristenUnie regeringsverantwoordelijkheid droeg.

Bikker geeft toe dat ook haar partij zich in de discussie over de risico’s van de gaswinning “liet afschepen” met het argument van leveringszekerheid. “Wat later een rookgordijn bleek.” En de partij juichte mee toen het vorige kabinet in 2018 besloot de gaswinning op termijn te stoppen. “Maar we gingen tegelijkertijd mee met het indrukken van de pauzeknop voor de versterking. Dat had niet zo mogen gaan.”

Van de vier coalitiepartijen is de ChristenUnie de enige die de politiek leider heeft afgevaardigd naar het debat over het vernietigende enquêterapport, dat eind februari verscheen. Toen de Kamer het verslag besprak met de enquêtecommissie, trok haar fractiegenoot Nico Drost ook al uitvoerig het boetekleed aan over de rol van zijn partij.