Stevige sloten bieden een veilig gevoel

Het aantal inbraken in woonwijken nam in 2022 met 19 procent toe. In de eerste helft van dat jaar waren al 11.640 mensen slachtoffer van een inbraak. Uit onderzoek bleek dat inbrekers hun slag vooral slaan bij huizen waar zij snel naar binnen kunnen treden.

Het hoogste aantal inbraken vond dan ook plaats bij huizen waar hang- en sluitwerk gedateerd, kapot of open waren. De politie adviseert dan ook om huizen goed te beveiligen. Zeker nu de zomervakantie in aantocht is en mensen veel van huis zijn. Een inbreker die er drie minuten over moet doen om een slot te kraken, zal dat te veel tijd vinden en aan het huis voorbijgaan.

Slotenmaker

Met de eerdergenoemde cijfers in het achterhoofd kan het voordelig zijn thuis de sloten te vervangen. Goede stevige sloten, waar inbrekers zich geen raad mee weten, bieden bescherming. Het relatief eenvoudige proces van het vervangen van de sloten, kan toch de gemoedsrust bieden die men zoekt. Slotenmakers kunnen helpen bij het plaatsen van het juiste slot. Zo onderscheiden zij insteeksloten, oplegsloten en bijzetsloten. Die eerste is dan de beste keuze, omdat die in de deur of het raam verankerd zit. Oplegsloten en bijzetsloten werken wel, maar zijn minder stevig en fungeren beter als extra slot. Oude steden hebben vaak nog veel woningen met oplegsloten.

Afgebroken sleutels

Het gebeurt regelmatig dat iemand door eigen schuld op straat staat. Sleutels binnen laten liggen, vergeten of andere onhandigheden. Het kan echter ook gebeuren dat een sleutel afgebroken in het slot steekt. Men staat dan met een afgebroken sleutel naar de deur te kijken, waar zij nu met geen mogelijkheid meer in kunnen komen.Er zijn manieren om zelf een afgebroken sleutel te verwijderen. Zo kan men een stukje lasdraad gebruiken om de sleutel uit het sleutelgat te wurmen. Of met een dunne lat de sleutel aan via de andere kant van de deur weer uit het slot duwen (dat wordt lastig als je buiten voor een gesloten deur staat). Een derde manier om zelf een afgebroken sleutel te verwijderen is secondelijm. Door de gedeeltes weer aan elkaar te plakken krijgt men wellicht de sleutel uit het slot.

Veilige sloten

Echter geldt ook bij deze manier dat men niet zomaar secondelijn voor handen heeft. Een slotenmaker kan dan helpen. Zelf prutsen in een slot kan namelijk meer schade toebrengen dan er aanvankelijk was. Daarnaast beschikken slotenmakers over middelen die veel beter werken om een afgebroken sleutel uit een slot te verwijderen. Een slotenmaker zal de sleutel verwijderen met gereedschap of het slot uitboren. Na het verwijderen zal een slotenmaker een nieuw slot plaatsen. Dit kan natuurlijk weer eenzelfde slot zijn, maar een moment als dit is een mooi moment om over te stappen op veiligere sloten.