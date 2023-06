Heroïne en xtc bestemd voor Suriname ontdekt in haven Vlissingen

De douane heeft eerder dit jaar in de haven van Vlissingen een partij drugs ontdekt die was bestemd voor een bedrijf in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Het gaat om 15 kilo hasj, 1,3 kilo cannabis, ruim 300 gram heroïne en 5223 xtc-pillen.

De drugs werden aangetroffen in lege dozen en bokszakken in een container. De vondst werd gedaan op 24 april, maar is wegens “onderzoeksbelangen” pas nu gemeld.

De drugsvangst werd gedaan bij een controle. De douane controleert niet alleen containers die in de havens van Nederland aankomen, maar ook zendingen die de havens juist verlaten.

De drugs zijn vernietigd en onder andere de douane en het Openbaar Ministerie zijn bezig met een onderzoek.