Minder dan 100 coronapatiënten in ziekenhuizen

Voor het eerst sinds juli 2021 liggen er minder dan honderd mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis. In de afgelopen dag zijn netto 28 bedden vrijgekomen, en daardoor behandelen ziekenhuizen nu 75 mensen die het coronavirus onder de leden hebben.

Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding hadden in de afgelopen dag achttien mensen zulke ernstige coronaklachten dat ze daarom nieuw werden opgenomen. Dat is de laagste instroom in twee jaar tijd. Alle achttien nieuw opgenomen mensen kwamen op een verpleegafdeling te liggen, niemand belandde op een intensive care.

Precies een jaar geleden, op 7 juni 2022, behandelden ziekenhuizen ruim 200 positief geteste mensen. Nog een jaar eerder waren op 7 juni meer dan 600 coronapatiënten opgenomen.

In de afgelopen maanden is de bezetting snel gedaald. Het coronavirus maakt volgens de overheid deel uit van het dagelijks leven, het is zogezegd endemisch geworden. Maar dit betekent niet dat het virus weg is. Mensen kunnen nog steeds besmet raken en besmette mensen kunnen nog steeds in het ziekenhuis belanden door toedoen van het virus. Dat gebeurt wel steeds minder vaak. Gemiddeld worden er minder dan dertig nieuwe mensen per dag opgenomen.