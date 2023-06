NVWA gaat extra letten op gevolgen hitte voor dieren

Vanwege de oplopende temperaturen de komende dagen, is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) extra alert op bescherming van dieren tegen hitte. De dienst herinnert vooraf alvast aan de aangescherpte regels voor zogeheten kalver-iglo’s. Die bieden geen bescherming tegen hitte. Bij een temperatuur van 24 graden of meer is het verplicht om zulke verplaatsbare hokken in de schaduw te zetten.

Ook in stallen en in weilanden kunnen dieren bij veehouderijen last krijgen van hitte. De NVWA let erop of ze daar voldoende tegen worden beschermd, bijvoorbeeld door voldoende schaduwplekken buiten en via de klimaatbeheersing in stallen.

Als het erg heet is, kunnen veehouders ook overwegen hun dieren ’s nachts naar buiten te laten en overdag juist in een gekoelde stal te zetten.

Als het warmer is dan 27 graden Celsius, controleert de dienst ook veetransporten extra. Die temperatuur kan donderdag in het zuidoosten al worden bereikt, verwacht het KNMI. In de dagen daarna verwacht het weerinstituut hogere temperaturen.