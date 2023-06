Reddingsbrigade raadt zwemmen af vanwege lage watertemperatuur

Hoewel het komend weekend tropisch warm kan worden, is de temperatuur van het water nog erg laag. Reddingsbrigade Nederland raadt daarom af om langere tijd te gaan zwemmen. “Pootje baden en een korte plons is geen probleem, maar om echt te gaan zwemmen is het water nog te koud”, zegt een woordvoerder.

Momenteel is de temperatuur van het zeewater een graad of 13, dat van binnenwateren niet veel warmer. En dat brengt volgens de Reddingsbrigade risico’s met zich mee als je langere tijd in het water blijft. Zo is er kans op onderkoeling of kramp. “Als je gaat zwemmen en je in zee kramp krijgt, kan dat ervoor zorgen dat je niet meer kunt zwemmen en mogelijk zelfs onder water verdwijnt.” Het advies is daarom om nooit alleen het water in te gaan of iemand aan de kant te vragen je in de gaten te houden. Ook is het belangrijk de waarschuwingsvlaggen in de gaten te houden.

De Reddingsbrigade verwacht een paar drukke dagen. “Het is het eerste echte strandweekend dus veel mensen zullen het water opzoeken”, zegt de woordvoerder. “In zo’n eerste weekend zien we ook altijd wat meer kinderen die hun ouders kwijt zijn. En daarnaast hebben we natuurlijk nog ons reguliere werk.”

De temperatuur van het zeewater loopt door het warme weer de komende dagen langzaam op. Vanaf welke temperatuur het veilig is om langere tijd in het water te blijven, is volgens de woordvoerder lastig te zeggen. “Dat hangt af van je gesteldheid en je ervaring met zwemmen in koud water.”