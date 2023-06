Rutte belooft Groningen niet meer los te laten

Premier Mark Rutte belooft meer betrokken te zijn bij de afhandeling van de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning in Groningen, net zoals bij het toeslagenschandaal. “Dat laat ik niet meer los”. De minister-president wil “onderdeel van de oplossing” zijn door “er constant bij te zijn, en te helpen”.

In beide affaires kreeg Rutte de kritiek dat hij niet ingreep of niet snel genoeg betrokken was bij de zoektocht naar een oplossing. De premier wil er nu wel bovenop zitten. Dat betekent niet dat hij deze dossiers overneemt van verantwoordelijke bewindspersonen, benadrukte Rutte. “Dat slaat nergens op, en is onmogelijk.”

Maar de premier zal wel een grotere rol spelen, ook zichtbaar naar Groningers toe. Zo gaat hij binnenkort naar het bevingsgebied op werkbezoek, en zal hij meer ruimte maken voor Groningen in zijn agenda “Het zit ‘m ook in uren, in tijd.” Voor de afhandeling van Groningen is staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) de eerstverantwoordelijke bewindspersoon.

Er is het kabinet veel aan gelegen om de problemen in Groningen nu goed op te lossen. Rutte zelf en het kabinet in bredere zin kregen snoeiharde kritiek door de parlementaire enquĂȘtecommissie die het gasdossier onderzocht. In debat met de Tweede Kamer over die enquĂȘte noemde Rutte de kabinetsreactie op het rapport meerdere keren de “laatste kans” om Groningers recht te doen.