Rutte vindt Groningen en toeslagenschandaal niet te vergelijken

De omgang met Groningers in het aardbevingsgebied en gedupeerden van het toeslagenschandaal zijn “onmogelijk” met elkaar te vergelijken als het gaat om politieke conclusies, vindt premier Mark Rutte. Na een rapport over het toeslagenschandaal bood het vorige kabinet zijn ontslag aan, nu willen Rutte en zijn kabinetsploeg door. Het gaat bij Rutte om een “weging van veel factoren”.

Een reden is dat er volgens de premier na de grote beving in Huizinge in 2012 de manier van benadering van gaswinning anders is geworden. Ook ligt er nu een “goed plan” ligt voor Groningen waar hij aan wil werken. “Dat is de motivatie om door te gaan.” Het Groningse gasdossier loopt bovendien veel langer. Hoewel Rutte de laatste dertien jaar verantwoordelijk was, wordt al decennialang jaar gas gewonnen en worden er fouten gemaakt.

De gaswinning leek volgens hem lang een goede zaak, maar leidde tot “grote generieke nevenschade” waar lang geen oog voor was. Bij het toeslagenschandaal was alles mis, zei Rutte.

Veel oppositiepartijen namen geen genoegen met de uitleg van Rutte. Na het verslag over de ontspoorde fraudejacht op ouders die kinderopvangtoeslag ontvingen, zei Rutte: “Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen”. In het parlementaire enquĂȘterapport naar de omgang met Groningers in het bevingsgebied wordt gesproken van “ongekend systeemfalen”. Bovendien wordt de rol van Rutte specifiek uitgelicht in dat rapport.

GroenLinks-leider Jesse Klaver zei eerder in het debat over het enquĂȘterapport al dat Rutte hiermee de verdenking op zijn hals zou halen dat het alleen om timing gaat. Toen het kabinet-Rutte III opstapte, stonden toch al verkiezingen gepland voor twee maanden later. Dezelfde vier partijen maakten in het nieuwe kabinet bovendien een doorstart.