Steeds meer ‘statiegeldhouders’ aan prullenbakken tegen zwerfafval

Steeds meer gemeenten maken blikjes- en flessenhouders vast aan prullenbakken om zwerfafval te voorkomen. Veel steden merken dat in restafval gezocht wordt naar flesjes en blikjes met statiegeld. Daarvoor wordt het andere vuilnis uit de prullenbak gehaald en ontstaat zwerfafval. De zogenoemde doneerring moet dat voorkomen.

Goes is vrijdag de eerste Zeeuwse gemeente die een proef begint met “een soort flessenhouder rond de prullenbakken”. En in Utrecht hangen er sinds vorige week rekjes aan prullenbakken waarin flesjes en blikjes met statiegeld passen. Ook in Rotterdam, Gouda, Staphorst, Lelystad en Capelle aan den IJssel zijn dit soort rekjes te vinden. Volgens een fabrikant van de doneerring hangen binnenkort naar schatting zo’n tweehonderd statiegeldbeugels in circa twintig gemeenten.

Door de doneerring blijft het statiegeldmateriaal zichtbaar en halen mensen op zoek naar dit statiegeld hopelijk de prullenbakken niet meer leeg, aldus een woordvoerster van de gemeente Utrecht. Het is volgens haar nog te vroeg om het effect van de doneerring te zien.

Vooral in de Utrechtse binnenstad was zwerfafval een probleem. In de andere wijken kunnen mensen gebruikmaken van ondergrondse containers. In de binnenstad worden vuilniszakken op straat soms opengemaakt in de zoektocht naar statiegeld.

De NS zegt op vrijwel alle stations in Nederland last te hebben van zwerfafval omdat mensen de prullenbakken overhoop halen. De spoorwegmaatschappij heeft daarom op de vijf grootste stations een inleverautomaat gezet. “We hopen dat mensen hun flessen en blikjes gaan inleveren en niet meer in de prullenbak gooien”, zegt een woordvoerster. “Die gedragsverandering kost even tijd.” De automaten staan in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven.

In Rotterdam is de hoeveelheid zwerfvuil rond bakken merkbaar toegenomen door “graaiers”, vertelt een woordvoerster van de gemeente. “Dat is niet de bedoeling van het statiegeld natuurlijk. Er zit voor mensen een verdienmodel in”, stelt ze vast. De stad heeft om zwerfafval op te ruimen sinds kort ook enkele ‘Super Snel Schoon-teams’ in dienst. De leden daarvan rijden rond op stints. Met die kleine elektrische voertuigen kunnen ze snel reageren op meldingen over zwerfafval. Met de wendbare wagentjes kunnen ze ook op relatief moeilijk bereikbare plekken komen.