Vijlbrief houdt schadeaanpak Groningen nog eens tegen het licht

Het kabinet gaat nog eens kijken naar het veel bekritiseerde besluit om aardbevingsschades in Groningen tot 40.000 euro gewoon te vergoeden, zonder te onderzoeken of ze wel veroorzaakt zijn door de gaswinning. Mogelijk wordt de grens opgetrokken naar 60.000 euro. Ook wordt gedacht aan speciale teams om mensen te helpen die buiten de boot dreigen te vallen omdat zij meer schade hebben.

Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) toegezegd in het debat over de uitkomsten van de parlementaire enquête over de aardgaswinning. Kamerbreed zijn er veel zorgen over deze regeling, die bedoeld is om het schadeherstel te versnellen, maar volgens kenners juist tot nieuwe problemen en rechtsongelijkheid kan leiden.

Vijlbrief benadrukt dat nu al bijna alle schades onder de voorgestelde regeling vallen, maar spreekt toch van “een gat in de plannen”. Hij erkent dat bij het hanteren van een hogere schadegrens “je geen 98 procent van de gevallen pakt maar 99 procent”. Dat betekent automatisch “minder gevallen waarvoor je een speciale behandeling nodig hebt”.

De “taskforces” waar Vijlbrief aan denkt, gaan “van deur tot deur om complexe gevallen op te lossen.” Hij verzekert dat ze ook “voldoende geld en voldoende mandaat” meekrijgen om dat ook daadwerkelijk te doen. “Dat geld is er”, aldus de staatssecretaris. En als dat toch niet voldoende blijkt, “dan geven we gewoon meer geld”.

Dat in deze gevallen de oorzaak van de schade wél moet worden vastgesteld, zegt Vijlbrief niet te kunnen veranderen. “Het gaat om hele grote bedragen die uit de staatskas betaald moeten worden.” Maar hij benadrukt wel dat ook in deze gevallen “heel anders” gekeken zal worden dan in het verleden. “Geen vijf experts, geen hoger beroep, geen landsadvocaat.”

Vijlbrief twijfelt nog of ook oude meldingen van schade onder de grens (van 40.000 dan wel 60.000 euro) onder het soepelere regime vallen. Het vraagstuk over terugwerkende kracht is een “dilemma”, benadrukt de bewindsman, die hier na de zomer een besluit over verwacht te nemen. Nu wil Vijlbrief de Kamer nog niets beloven uit angst om “in een uitvoeringsmoeras” te stappen. De vergoeding van immateriële schade kan volgens de staatssecretaris wel makkelijker met terugwerkende kracht worden geregeld.