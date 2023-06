Yeşilgöz na belagen journalisten Bloemendaal: van pers blijf je af

Van de vrije pers blijf je af. Zo reageert minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) woensdag op het verhaal van De Telegraaf, die meldt dat twee journalisten van de krant na afloop van een extra raadsvergadering over een opvanglocatie voor asielzoekers in Bloemendaal zijn belaagd.

Dinsdag hield de gemeente een extra commissievergadering over mogelijke locaties voor de opvang van asielzoekers in de gemeente Bloemendaal. Op een video op de site van De Telegraaf is te zien dat een man, volgens de krant een inwoner, verhaal komt halen bij de journalisten, omdat een foto van de vergadering waar de man op staat op de site van De Telegraaf staat.

In het filmpje eist de man, die onder meer probeert opnames te verhinderen, dat de camera van een van de journalisten uitgaat en dat de foto van de site van De Telegraaf wordt verwijderd. In het filmpje wordt de man er al op gewezen dat er sprake is van een openbare vergadering, waarbij de pers aanwezig is.

“Journalisten horen vrij en veilig hun werk te kunnen doen. Geen excuus voor belagen van de pers. Je blijft van de vrije pers af”, twittert Yeşilgöz, met daarbij een linkje naar de video.

De Telegraaf laat weten dat op dit moment geen aangifte wordt gedaan.