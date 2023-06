Kaag wil nu nog niet over nieuw koopkrachtpakket praten

Oppositiepartijen mogen dan willen dat het kabinet nu al met maatregelen komt om te voorkomen dat mensen hun rekeningen volgend jaar niet kunnen betalen, maar het kabinet houdt voet bij stuk. Pas in de aanloop naar Prinsjesdag gaat de coalitie daarover onderhandelen. “Augustus is het moment daarvoor”, zei minister van Financiën Sigrid Kaag in debat met de Tweede Kamer. Het kabinet wil zich baseren op de meest recente ramingen.

“Ik kan niet nu al vooruitlopen en de komende weken een pakket in elkaar zetten”, zei Kaag tegen oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. Het kabinet heeft de laatste cijfers van Centraal Planbureau (CPB) nodig en het rapport van een commissie die de hoogte van het sociale minimum onderzoekt. “Haast zou het onzorgvuldig maken”, meent de bewindsvrouw.

Het kabinet had voor 2023 regelingen in het leven geroepen vanwege de hoge prijzen. Het CPB becijferde dat tienduizenden nieuwe mensen onder de armoedegrens komen als die maatregelen vervallen en er geen ander pakket voor in de plaats komt vanaf 1 januari volgend jaar. Het kabinet verwacht dan ook op Prinsjesdag met een nieuw pakket voor 2024 te komen, maar ook de meeste coalitiepartijen willen straks pas overleggen hoe de maatregelen eruit moeten zien.

In augustus kan het kabinet op basis van de jongste ramingen “heel goed kijken waar de mensen door het ijs zakken”, aldus VVD’er Eelco Heinen. CDA-Kamerlid Evert Jan Slootweg denkt evenwel dat het verstandig is als het kabinet al eerder laat weten aan welke opties wordt gedacht.

Sinds enkele jaren worden ook besluiten over de begroting voor volgend jaar al bij de voorjaarsnota aangekondigd, benadrukt de linkse oppositie. Kaag zou dan ook nu al met voorstellen moeten komen. GroenLinks en PvdA vrezen ook dat het straks te laat is om met goed uitvoerbare regelingen te komen. Maar “niet alles kan tegelijkertijd”, zegt Kaag daarover.

De linkse partijen dreigen tegen de voorjaarsnota te stemmen als daarin niet al een voorschot wordt genomen op koopkrachtmaatregelen voor volgend jaar. Daarmee is een meerderheid voor deze belangrijke update van de begroting in de Eerste Kamer onzeker. Zonder de PvdA en GroenLinks kan die er alleen komen met steun van BBB.