Kabinet verleidt derdelanders uit Oekraïne tot vrijwillig vertrek

Enkele duizenden zogeheten derdelanders uit Oekraïne die vanaf september geen recht meer hebben op opvang in Nederland, krijgen ondersteuning en eventueel een financiële bijdrage als ze op korte termijn vrijwillig terugkeren naar hun moederland. Het bedrag kan oplopen tot 5000 euro per persoon, schrijft asielstaatssecretaris Eric van der Burg in een Kamerbrief. Hoe langer ze wachten met terugkeer, hoe lager het bedrag.

Het gaat om mensen uit Syrië of Afrikaanse landen die op een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne verbleven toen daar vorig jaar de oorlog uitbrak, bijvoorbeeld voor studie of werk. Zij ontvluchtten ook het land en kregen in Nederland dezelfde tijdelijke bescherming als Oekraïners, veelal in de gemeentelijke opvang. Het kabinet had de regeling in maart al eens verlengd voor deze ongeveer 4500 derdelanders, maar daar komt begin september een eind aan.

Het kabinet stuurt aan op een vrijwillig vertrek. Maar de betrokkenen kunnen ook een asielaanvraag indienen en een besluit afwachten. Ze worden dan uiteindelijk overgebracht naar de asielopvang. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND is al begonnen om asielaanvragen van derdelanders uit bijvoorbeeld veilige landen te behandelen. De kans dat zij in Nederland mogen blijven, is namelijk klein.