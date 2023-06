Zwemmers moeten op waterkwaliteit en veiligheid letten

Mensen die het aanstaande warme weekend willen zwemmen in natuurwater, moeten op de waterkwaliteit en de veiligheid letten. Ze moeten water mijden dat niet fris ruikt, waarop een troebele laag drijft of dat er niet schoon uit ziet. En zwemmen in kanalen, bij sluizen, in vaarwegen, bij havens of in de buurt van een veerpont is altijd verboden en kan een boete van 150 euro opleveren.

Daarvoor waarschuwen de waterbeheerders donderdag in de aanloop naar een weekeinde met mogelijk tropische temperaturen. In alle provincies behalve Limburg zijn zwemwaterlocaties waarvoor een gezondheidswaarschuwing geldt. Die informatie is te vinden op zwemwater.nl, de site waarop waterbeheerders en Rijkswaterstaat de kwaliteit van alle natuurwateren melden in het zwemseizoen.

Er zijn ook al plassen waarin blauwalg groeit, zoals bijvoorbeeld in Borculo in Gelderland. Blauwalg is geen alg maar een bacterie die voor ernstige gezondheidsklachten kan zorgen. Waterschap Scheldestromen in Zeeland ziet dat er door de warmte en de droogte veel algen bloeien. Algen zorgen voor zuurstoftekort in het water, dat daardoor gaat stinken. Vissen kunnen er door sterven. Het is een natuurlijk proces, aldus het schap, dat weer verdwijnt als het koeler wordt of gaat regenen.

Rijkswaterstaat raadt zwemmen en zelfs pootjebaden in de rivieren af. In de grote rivieren staat een sterke stroming en passerende binnenvaart maakt die stroming nog sterker. Door scheepvaart ontstaat tussen de kribben een soort eb en vloed, waarin zwemmers meegezogen kunnen worden. De rivierbodem kan dicht bij de oever ook ineens sterk aflopen. Springen van een brug is levensgevaarlijk volgens de dienst, omdat in troebel water niet zichtbaar is wat er op de rivierbodem ligt.