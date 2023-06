Fiscus begint eind augustus pas met invorderen coronaschulden

De tienduizenden ondernemers die nog helemaal niets hebben afbetaald van hun coronaschulden bij de Belastingdienst, hebben nog tot uiterlijk 29 augustus de tijd om te betalen, of zich te melden. Eerst zouden bedrijven hier volgende week al een brief over krijgen, maar de brieven gaan pas begin juli de deur uit. De datum die op de brieven wordt vermeld, is 15 augustus. Twee weken daarna beginnen de invorderingen van de schulden. Op die manier wordt ook rekening gehouden met de zomervakantie van ondernemers.

Het gaat om ongeveer 45.000 bedrijven die zich nog helemaal niet gemeld hebben. Eind april ging het nog om 60.000 ondernemers, voor een groot deel kleinere bedrijven. Staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingdienst) is blij dat het er minder zijn, maar zegt zich wel zorgen te maken over deze groep. “We blijven benadrukken: meld je. Maar als je je niet meldt, dan is 15 augustus wel straks de datum waarop die termijn gaat lopen”, zegt Van Rij. Maar ook als er straks een deurwaarder op de stoep staat, gaat die eerst in gesprek met de ondernemer, benadrukt hij. “Het dwangbevel wordt niet meteen aan de deur genageld.”

Zo’n dwangbevel wordt wel de realiteit voor bedrijven die straks nog steeds niets van zich laten horen. Deurwaarders zullen zich in eerste instantie richten op mensen “die al een pre-corona-schuld hebben”. Die bedrijven hadden jaren geleden dus al betalingsproblemen. “Het is twijfelachtig of deze ondernemingen wel levensvatbaar zijn”, zegt het ministerie van FinanciĆ«n daarover. Dat er nog steeds niets is betaald betekent dat ze er “blijkbaar niet in geslaagd zijn om hun bedrijfsmodel zodanig aan te passen” dat ze voldoende winst boeken.