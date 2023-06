Hoogste alarmfase risico natuurbrand nu ook in Noord-Nederland

De hoogste alarmfase voor het risico op een natuurbrand geldt vanaf dit weekeinde ook voor Groningen, Drenthe en Friesland. Tot nu toe was het in de drie noordelijke provincies nog nat genoeg, maar de brandweer constateert dat het steeds droger wordt en dat het bovendien flink waait, waardoor extra alertheid nodig is. De hoogste alarmfase gold al sinds het midden van de week voor de rest van Nederland.

De hoogste alarmfase, de zogeheten fase 2, houdt in dat de brandweer met extra materieel en menskracht uitrukt naar een natuurbrandmelding. Natuurbranden kunnen zich heel snel uitbreiden en zijn moeilijk te bestrijden. Bijna overal geldt bij fase 2 ook een verbod op open vuur. Zowel barbecue├źn en een kampvuur als wensballonnen en fakkels zijn dan verboden. Roken in de natuur is ongewenst en automobilisten moeten opletten dat ze hun voertuig met een hete katalysator niet in droog gras parkeren. De meeste recreatiebedrijven zijn ook streng op open vuur.

De brandweer roept recreanten op om meteen alarm te slaan als ze ergens rook of vuur zien in de natuur. Als er brand uitbreekt, moeten mensen zo snel mogelijk richting een openbare weg vluchten. Het is verstandig om haaks op de brand weg te lopen, zodat de kans kleiner is om door het vuur ingehaald te worden, aldus de brandweer.