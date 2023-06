Van der Burg houdt ‘afbetalen’ asielopvangplicht open als optie

Het kabinet houdt de optie open om te gaan betalen om minder asielzoekers op te nemen. Het is volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) “op dit moment niet aan de orde”, maar hij wil wel praten met de Tweede Kamer over de vraag of Nederland gebruik gaat maken van deze optie uit de Europese asieldeal.

Volgens dat akkoord moeten landen asielzoekers overnemen van aankomstlanden aan de zuidgrens, bijvoorbeeld ItaliĆ« en Griekenland. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om te betalen: zo’n 20.000 euro per asielzoeker. Voor Nederland zou dat neerkomen op het opnemen van een kleine 1500 asielzoekers of het inleggen van hooguit 30 miljoen euro.

“Het is in ieder geval juridisch een optie”, zegt Van der Burg voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad op vrijdag. “Maar of het in de praktijk ook zo gaat werken, gaan we tegen de tijd dat we eruit zijn met het Europees Parlement in de ministerraad en de Kamer bespreken.” Hij denkt dat de Kamer “ongeveer fifty-fifty” verdeeld zal zijn over de kwestie.

De bewindsman wil dus nog niet zeggen of Nederland hierin meegaat, maar over het algemeen is het geen slecht concept, benadrukt hij. Zo zit er in zijn eigen ‘spreidingswet’ ook de mogelijkheid om tussen gemeenten zaken uit te ruilen. Als een gemeente minder asielzoekers kan opvangen, kan dat in sommige gevallen zolang zij maar meer doen om woningen te regelen voor statushouders. “Dat soort ruilmechanismes zijn wat mij betreft goede opties”, aldus Van der Burg. “Als mensen maar opgevangen worden.”