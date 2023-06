Treinverkeer A’dam rijdt weer, lag vanwege verhuizing ProRail plat

Het treinverkeer rondom Amsterdam rijdt weer volgens dienstregeling. Dat heeft de NS vroeg in de ochtend gemeld, nadat het treinverkeer rond middernacht tijdelijk stil was gelegd vanwege de verhuizing van de Amsterdamse verkeersleidingspost van ProRail. Die was vanwege de grote storing vorig weekend uitgeweken naar Utrecht.

Eerder deze week heeft onderzoek uitgewezen dat een defect onderdeel in het systeem voor de bediening van seinen en wissels de oorzaak was van de storing. Het onderdeel is inmiddels vervangen. Er zijn tests uitgevoerd en het systeem werkt weer. Daarop is besloten de verkeersleidingspost weer terug naar Amsterdam te verhuizen. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, werd besloten dat te doen in de nacht.

ProRail kampte afgelopen zondag met een storing die voor grote overlast zorgde. Veel reizigers strandden op Amsterdam CS. Sommigen moesten daar overnachten. Ook maandagochtend had het treinverkeer nog last van de storing. De spoorbeheerder zag zich genoodzaakt uit te wijken naar Utrecht zodat er tests uitgevoerd konden worden op het systeem in Amsterdam.