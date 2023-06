Stroom ‘in fases’ weer terug voor inwoners Vlaardingen

De oorzaak van de stroomstoring in Vlaardingen is gevonden, meldt netbeheerder Stedin zondagochtend. Klanten worden “gefaseerd” weer van stroom voorzien, voor de eerste 1500 is dat nu al het geval. Een woordvoerder zegt dat het euvel alsnog wel even kan voortduren.

Zondagochtend kwam rook uit een hoogspanningsstation in de plaats. De brandweer moest dat eerst afhandelen voordat de monteurs konden kijken wat de schade precies is. Een woordvoerder van Stedin legt uit dat er een kapot onderdeel is gevonden en dat monteurs dat hebben gerepareerd. Meer dan tienduizend adressen werden getroffen door de storing.

Vanwege de verwachte hitte hebben diverse hulpdiensten zondag een crisisteam gevormd om te overleggen over de impact van de stroomstoring op bijvoorbeeld verpleeghuizen. Hulpdiensten moesten zondagochtend mensen uit liften bevrijden.