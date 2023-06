Kabinet investeert 200 miljoen euro extra in leefbaarheid wijken

Het kabinet investeert 200 miljoen euro extra in het verbeteren van twintig zwakke wijken, meldt minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) in een brief aan de Tweede Kamer. Er was al 900 miljoen euro voor beschikbaar, maar voor onder meer onderwijs en armoedebestrijding wordt extra geld uitgetrokken.

Het geld is afkomstig van verschillende ministeries, die het geld samen bundelen bij één loket waar gemeenten kunnen aankloppen. De twintig gebieden liggen onder meer in Amsterdam Zuidoost en Nieuw-West, Arnhem Oost en Rotterdam Zuid.

Burgemeesters zijn blij met de extra investering, laten zij gezamenlijk weten in een persbericht. Volgens burgemeester Bert Wijbenga van Vlaardingen draagt het zogeheten Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) bij aan het tegengaan van slechte gezondheid en criminaliteit. De Zaanse burgemeester Jan Hamming noemt de hulp van het Rijk “cruciaal”. “Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid zorgt ervoor dat we langdurig kunnen investeren, en dat is keihard nodig.”

Vorig jaar werd al aangekondigd dat ongeveer 600 miljoen euro werd uitgetrokken voor nieuwbouw, het grootschalig renoveren van bestaande bouw en het ombouwen van winkel- of kantoorruimte naar woningen. Van het bedrag worden in totaal 25.000 woningen opgeknapt.