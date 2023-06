NVWA bezorgd over uitheemse miersoorten in ons land

In Nederland zijn steeds meer uitheemse mieren te vinden, zoals mediterrane draaigatjes. Ze zijn meegereisd met potplanten, hout, voertuigen en kampeerspullen. De buitenlandse diertjes worden ook wel als huisdier gehouden, maar kunnen ontsnappen of worden uitgezet. Omdat de mieren problemen kunnen veroorzaken, hoopt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat iedereen waakzaam is om verdere verspreiding te voorkomen.

Sommige uitheemse mierensoorten kunnen namelijk een groot effect hebben op biodiversiteit en ecosystemen. Ook zijn er mieren die binnenshuis kortsluiting kunnen veroorzaken.

Iedereen zou bij het aankopen van potplanten en het inpakken van de tent na de vakantie moeten kijken of zij of hij zo geen mieren meeneemt. Tuinplanten, tegels of andere spullen met mieren moeten ook niet naar de stort worden gebracht, omdat ze dan verder verspreid worden.

Er zijn bij eerder onderzoek van de Radboud Universiteit al veertig uitheemse mierensoortenpopulaties in Nederland waargenomen. Dertig daarvan zaten toen nog alleen in gebouwen. In de natuur zijn nog geen echte problemen, maar die kunnen wel komen.

“Vooral mierensoorten die superkolonies vormen kunnen een groot effect hebben op biodiversiteit en ecosystemen. Als deze mierensoorten zich vestigen in natuurgebieden kunnen ze door de hoge dichtheid van werksters veel prooien de baas en zijn ze altijd sneller bij voedsel dan de inheemse mierensoorten. Kolonies van mierensoorten die superkolonies vormen zijn in Nederland nu nog zeldzaam en alleen aanwezig in stedelijk gebied, waardoor er nu nog geen sprake is van effecten in natuurgebieden”, aldus de NVWA.

Grote aantallen mieren in woningen en bedrijven kunnen overigens ook knap lastig zijn. “Sommige mierensoorten kunnen bijten of steken. Er zijn ook soorten die worden aangetrokken tot elektrische velden, waardoor kortsluiting kan optreden.”

Als sprake is van ernstige overlast in huis of tuin, is het advies om na te gaan wat voor mieren het zijn, want een effectieve bestrijdingsmethode is soortafhankelijk. Foto’s of dode exemplaren kunnen bijvoorbeeld aan het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen worden voorgelegd.