Ook in drie andere provincies regionale hittegolf een feit

Nadat zondag de eerste regionale hittegolf van het jaar werd gemeld in Woensdrecht in Noord-Brabant, is er volgens Weeronline nu ook in drie andere provincies sprake van een regionale hittegolf. In Deelen (Gelderland), Wilhelminadorp (Zeeland) en in Arcen en Maastricht (Limburg) was het de voorbije vijf dagen 25 graden of warmer en werd gedurende tenminste drie dagen een temperatuur van 30 graden of meer gemeten.

Ook bij drie andere weerstations in Noord-Brabant is zo’n plaatselijke hittegolf waargenomen. Het gaat volgens het weerbureau om de plaatsen Gilze-Rijen, Volkel en Eindhoven.

Tot een officiƫle hittegolf is het tot dusver niet gekomen. Het weerstation in De Bilt heeft na maandag pas twee dagen met tropische temperaturen gemeten, voor een hittegolf zijn daar minimaal drie voor vereist. Het vooruitzicht van de komende dagen leent zich daar niet voor, aldus Weeronline. Mogelijk wordt het vrijdag niet warmer dan 25 graden.

De eerste hittegolf kwam redelijk vroeg dit jaar. Vorig jaar had augustus pas de primeur, waar het de gehele zomer ook beperkt bleef tot slechts twee regionale hittegolven.