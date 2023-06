RIVM: vooral veehouders zorgen voor hoge depositie

Het zijn vooral boeren met melkvee en vleeskalveren die veel stikstof uitstoten. Daarna komen varkens- en pluimveehouders, heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekend.

Het instituut heeft onderzoek gedaan naar de zogeheten piekbelasters. Op basis daarvan heeft het ministerie van Landbouw besloten wanneer boeren gelden als piekbelaster: als vanuit hun bedrijf jaarlijks 2500 mol stikstof terechtkomt in gevoelige natuur binnen 25 kilometer afstand. Ze komen dan in aanmerking voor een uitkoopregeling. De meeste boeren zijn in Gelderland gevestigd. Dat komt mede door de Veluwe. Dat natuurgebied is heel gevoelig voor stikstof.

De grens van 2500 mol komt neer op bijna 36 kilo. Dat de grens daar ligt, komt doordat het kabinet 3000 piekbelasters een aanbod wil doen. “De depositie van het 3001ste bedrijf bepaalt de maat”, aldus het RIVM.

Het zijn niet alleen boeren die boven de limiet uitkomen. Ook 28 fabrieken stoten meer stikstof uit. Dit zijn bijvoorbeeld Tata Steel in Velsen, Rockwool in Roermond en cacaofabriek Olam in Koog aan de Zaan. Zij vallen niet onder de landbouwregeling.