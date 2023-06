Eis van 9 jaar cel tegen ‘oude rot’ Mink K. voor drugshandel

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 9 jaar cel geëist tegen ‘oude rot’ Mink K., die onder meer verdacht wordt van de invoer van honderden kilo’s cocaïne over de Westerschelde vanuit Libanon. “Het enige motief was kennelijk het verdienen van geld”, zei de officier van justitie bij de rechtbank in Rotterdam.

Ook denkt justitie dat K. betrokken is bij het opzetten van een cocaïnewasserij. Het bewijs dat het OM denkt in handen te hebben, stoelt op onderschepte berichten van de dienst SkyECC. In de berichten wordt bijvoorbeeld overlegd over geldbedragen, bestellijsten en de geuroverlast die een cocaïnewasserij kan opleveren. K. ontkent dat hij die berichten heeft verstuurd.

Het OM linkt onder meer de vondst van 400 blokken cocaïne in een Duitse supermarkt aan K. De blokken werden gevonden tussen een lading bananen, “die mensen hebben waarschijnlijk de schrik van hun leven gehad”, zei de rechter dinsdag bij het bespreken van deze verdenking.

K. werd vorig jaar in maart opgepakt in Libanon, samen met zijn schoonzoon Najim Z. De 61-jarige K. verbleef al jaren in dat land. In juni van datzelfde jaar werd hij uitgeleverd. De man wordt ook wel De Denker genoemd. Hij werkte in het verleden samen met kopstukken als Stanley Hillis en Jan Femer. Deze mannen zijn geliquideerd. “K. was zijn hele leven bezig met criminele handelingen”, zegt het OM hierover. “Het is een professional. K. is een baas in de cocaïnewereld.”

De schoonzoon van K. hoort dinsdag de uitspraak in zijn zaak, die draait om vermeende betrokkenheid bij twee coketransporten. Tegen hem is eerder 12 jaar cel geëist. Volgens justitie kan hij tot de criminele contacten van Ridouan Taghi worden gerekend, maar daar stond hij nu niet voor terecht.