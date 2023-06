FNV: tot nu toe 25 meldingen van werknemers over hitte

Het afgelopen halfjaar zijn er 25 meldingen over de hitte binnengekomen bij vakbond FNV, meldt de bond. Het gaat om vragen over onder meer hitte op binnenlocaties, zoals de zorg, kinderopvang en in winkels. Werknemers moeten bijvoorbeeld werken in een ruimte zonder airco. Ook zeggen ze dat de combinatie van lichamelijk zwaar werk uitvoeren bij hoge temperaturen lastig is.

“Het gaat vaak om binnenwerk, waarin de temperatuur erg oploopt, omdat er geen maatregelen zijn genomen. De klachten ontstaan door de hitte binnen en de fysieke inspanning tijdens het werk”, zegt een woordvoerder van de bond.

“Het is 30 graden binnen en het is niet te doen. Er is geen airco. Kan het werk worden gestopt?” is een van de vragen die binnen zijn gekomen bij het Arbo-Adviespunt, het meldpunt van de vakbond over gezond en veilig werk. “In de winkel loopt de temperatuur op. Veel glas en geen airco of zonwering aanwezig”, is een ander voorbeeld. Er komen ook vragen uit de sectoren handel, de bouw, vervoer en onderwijs. Brancheorganisatie Bouwend Nederland liet maandag weten dat er nog geen problemen zijn bij bouwwerkzaamheden door het warme weer.

De bond deed vorige week een oproep aan de overheid om duidelijke grenzen te stellen voor wanneer het verantwoord is om in hitte te werken. Daarbij moet rekening worden gehouden met de zwaarte van het werk, maar ook met verschillende weersomstandigheden als luchtvochtigheid en wind. Nu is het aan werkgevers om beleid vast te stellen voor gevaarlijke weersomstandigheden, maar volgens de vakbond gebeurt dat nauwelijks.

Volgens de bond lag het totale aantal meldingen over hitte vorig jaar op 128. In dezelfde periode vorig jaar lag het aantal hittemeldingen tot begin juni op zeven.