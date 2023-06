Ruim 100 varkenshouders beboet om gebrekkige registraties

Een deel van de varkenshouders overtreedt herhaaldelijk de strenge regels voor de registratie van aan- en afgevoerde varkens. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 101 varkenshouders een boete van 1500 euro gegeven omdat ze ondanks een eerdere boete of waarschuwing hun administratie op dit punt niet op orde hadden.

De registraties zijn volgens de NVWA belangrijk om snel te kunnen ingrijpen als dierziekten uitbreken, zoals de Afrikaanse varkenspest die rondgaat in diverse landen. Dat gebeurt echter lang niet altijd binnen de wettelijke termijn van twee werkdagen.

In 2020 constateerde de NVWA tekortkomingen in de boeken van 240 varkenshouders. Bij een herinspectie bleek de helft nog steeds meldingen te laat te doen in het systeem dat daarvoor bestaat. Naast de 101 beboete bedrijven hebben er 28 een waarschuwing gekregen.

De autoriteit zegt met sectororganisaties in gesprek te gaan over de naleving van deze regels.