Brand in HagaZiekenhuis Den Haag, eerste hulp gesloten

In het HagaZiekenhuis aan de Leyweg in Den Haag is woensdag aan het einde van de ochtend brand uitgebroken bij de eerste hulp. Die afdeling was daarom een tijdje gesloten. Aan het begin van de middag was de brand geblust. Daarvoor zijn in het ziekenhuis “enkele sloopwerkzaamheden uitgevoerd”, aldus de veiligheidsregio Haaglanden.

Volgens het HagaZiekenhuis ontstond de brand “tussen de ambulancehal en de leveranciersingang vlak bij de Spoedeisende Hulp”. De veiligheid van pati├źnten was niet in het geding en alle geplande afspraken konden doorgaan, voegt het ziekenhuis eraan toe. Het is niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan.