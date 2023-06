Formatie in provincie Zuid-Holland bijna afgerond

De provincie Zuid-Holland staat op het punt om een coalitieakkoord te presenteren. Volgens diverse betrokkenen zijn de vijf formerende partijen – BBB, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA – er bijna uit. Samen hebben ze 29 van de 55 zetels in de Provinciale Staten.

Nieuwkomer BBB en de VVD veroverden bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart beide acht zetels. GroenLinks kwam met zes leden in de Staten, maar één van hen (Debora Fernald) werd direct na de Eerste Kamerverkiezingen uit de fractie gezet omdat ze op Volt had gestemd. Fernald behield wel haar zetel en zit nu als Groep Doe STOER in de Zuid-Hollandse Staten. PvdA en CDA hebben beide vier zetels.

BBB heeft twee kandidaat-gedeputeerden van buiten de eigen fractie klaarstaan. Namens de VVD zijn de huidige gedeputeerden Jeannette Baljeu en Frederik Zevenbergen de beoogde leden van het nieuwe college. Van het CDA gaat Meindert Stolk weer het college in, namens GroenLinks blijft Berend Potjer daarin actief. Het lijkt erop dat Anne Koning namens de PvdA gedeputeerde blijft.

Het huidige college van Zuid-Holland bestaat uit VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP.