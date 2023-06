Onderzoek: Studenten ervaren veel stress en voelen weinig steun

Veel studenten voelen zich onder druk gezet om te presteren. Dat komt doordat ze “altijd aanstaan”. Ze slapen slecht, piekeren veel, zijn vaker ziek en zijn soms geprikkeld. De stress wordt erger doordat ze onzeker zijn over de wereld om hen heen. Bovendien voelen ze zich niet altijd gesteund en begrepen door mensen uit hun omgeving.

Studenten zeggen dat in een onderzoek van het Trimbos-instituut, het Expertisecentrum inclusief onderwijs en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Het onderzoek is woensdag overhandigd aan onderwijsminister Robbert Dijkgraaf en koningin Máxima.

De onderzoekers zeggen dat studenten kampen met “een opstapeling van onzekerheden in hun leven”. Ook constateren ze dat studenten meedoen aan een eindeloze wedstrijd met hindernissen “waarin ze continu in competitie zijn met zichzelf en anderen”. Studenten moeten fouten kunnen maken om zichzelf te ontwikkelen, maar daar krijgen ze volgens de rapportage geen ruimte voor.

De prestatiedruk kan minder worden als studenten met minder onzekerheden hoeven om te gaan. Zo willen de onderzoekers dat de overheid komt met een vergoeding voor studenten die te maken hadden met het leenstelsel. Dat wordt na de zomervakantie afgeschaft en vervangen door een basisbeurs. Met compensatie hoeven studenten uit de oude lichting zich geen zorgen te maken over studieschuld en hun kansen op een hypotheek later. Ze zouden zich dan beter kunnen concentreren op de rest van hun studie. Ook kan het helpen om studenten te leren om met stress om te gaan en er met anderen over te praten.