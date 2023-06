Politie neemt ruim dertig verwaarloosde honden in beslag in Oss

De politie heeft maandag 5 juni in een achtertuin in Oss ruim dertig verwaarloosde honden in beslag genomen. De grote, agressieve honden zaten volgens de politie opgesloten in kooien, liepen in hun eigen uitwerpselen en hadden geen eten en drinken. Toen de agenten na een melding over overlast kwamen, bleken de honden met elkaar in gevecht. Daardoor raakten meerdere dieren gewond. Een hond lag in kritieke toestand in zijn hok en overleed later, maakte de politie woensdag bekend.

De agenten durfden niet zomaar de tuin in. “De kans was namelijk groot dat de agressie van de honden zich zou richten tegen de agenten”, aldus de politie. Hondengeleiders van de politie en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn daarop ingeschakeld, die de honden overbrachten naar een veilige plek.

De dieren waren bedoeld voor de verkoop. De politie waarschuwt mensen goed op te letten waar je een hond koopt. “Controleer de fokker. Ga niet af op iedere willekeurige Marktplaatsadvertentie.”