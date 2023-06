Privacytoezichthouder: nu snel doorpakken met AI-regelgeving

Nu het Europees Parlement heeft ingestemd met wetgeving over kunstmatige intelligentie (AI), is het belangrijk door te pakken. Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens in een reactie. “Er moet zo snel mogelijk een definitief Europees politiek akkoord komen. Gezien de razendsnelle ontwikkeling van AI, is meer grip op deze technieken topprioriteit.”

De privacytoezichthouder noemt het besluit van het parlement “zeer goed nieuws”. “Een stevige wet om risicovolle AI-systemen te reguleren is hard nodig.”

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet dat er steeds meer aandacht is voor het beschermen van grondrechten en fundamentele vrijheden bij AI. “Denk aan het recht om niet gediscrimineerd te worden, of de vrijheid van meningsuiting. Die aandacht is echt nodig, willen wij mensen in Europa goed beschermen.”

De beoogde Europese verordening reguleert het ontwerpen van AI, het gebruik ervan en de verkoop van AI-systemen. Zo wordt gezichtsherkenning met slimme camera’s in de publieke ruimte verboden en er komen bindende regels voor grote chatbotmodellen als ChatGPT. Na de stemming gaan de lidstaten en het parlement onderhandelen over de definitieve wet, de eerste ter wereld.