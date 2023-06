Amsterdam komt met maatregelen om lerarentekort aan te pakken

Meer geld voor het werven van leraren, extra subsidie voor schoolleiders en een platform dat basisscholen koppelt aan ondersteunend personeel. Het zijn een paar van de maatregelen tegen het lerarentekort in Amsterdam die het stadsbestuur donderdag aankondigt. Voor de plannen die de komende vier jaar gaan gelden, de zogeheten lerarenagenda, wordt 24 miljoen euro uitgetrokken.

Sinds 2019 zet de hoofdstad zich in om het tekort aan leraren tegen te gaan in het basisonderwijs. De aanpak wordt nu uitgebreid naar het voortgezet onderwijs en het mbo. Voor het samenstellen van het plan is gesproken met leraren, schoolleiders en bestuurders om te kijken welke maatregelen goed werken.

Er komt onder meer geld voor het werven van leraren. Zo wil het college per jaar 260 zijinstromers opleiden tot leraar in Amsterdam. Meer leraren krijgen voorrang op huur- en flexwoningen en vanaf 2025 komen er ongeveer honderd huurwoningen in nieuwbouwprojecten beschikbaar voor leerkrachten. Ook gaat de subsidie voor schoolleiders omhoog van een half miljoen euro naar 1,5 miljoen euro per jaar. “Hierbij ligt de focus op scholen met de meest kwetsbare leerlingenpopulaties”, aldus het college.

Verder moet het platform ‘andersom.amsterdam’ basisscholen helpen om “externe professionals en vakdocenten” te vinden die ondersteunen in het onderwijs. Zo blijft er voor leraren meer tijd over, en krijgen leerlingen “een rijke schooldag”, zo is het idee. Het college meldt dat een bekwame en bevoegde leraar het uitgangspunt blijft, “maar zolang dat niet altijd haalbaar is, is het noodzakelijk om scholen zo goed mogelijk te ondersteunen”.

“Goed onderwijs geeft je betere kansen in het leven, en goed onderwijs begint met een goede leraar voor de klas”, vindt onderwijswethouder Marjolein Moorman. “Daarom moeten we alles op alles blijven zetten om het toenemende lerarentekort een halt toe te roepen. Dat kan alleen als iedereen zich maximaal inspant: Rijk, schoolbesturen, opleiders en de gemeente.”

Het lerarentekort stijgt al jaren, met name in grote steden als Almere, Den Haag en Amsterdam. In het basisonderwijs komt Amsterdam volgens de laatste cijfers ongeveer 706 voltijdbanen tekort, oftewel 16,8 procent. In het voortgezet onderwijs is dat 181 fte’s (6,9 procent). Ook het speciaal basisonderwijs kampt met een hoog tekort (31 procent) en er is een gebrek aan schoolleiders (17,9 procent in het basisonderwijs en 5,8 in het voortgezet onderwijs).