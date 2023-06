Het station Den Haag Centraal is donderdagmiddag korte tijd ontruimd geweest. Het alarm ging af en de politie vroeg alle mensen in het station naar buiten te gaan.

Na korte tijd hield het alarm op en konden de reizigers het station weer in. Een woordvoerder van de brandweer zei niet te weten wat er aan de hand is geweest: “Er was kennelijk iets met het brandalarm”.