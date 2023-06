Tiener in Oosterbeek omgekomen na val op spoorbrug

Een minderjarige jongen is woensdagavond omgekomen na een val op een spoorbrug over de Nederrijn, aan de kant van de zijde van het Gelderse Oosterbeek. Vermoedelijk is de tiener op de brugboog geklommen en daarna op het spoor terechtgekomen, meldt een politiewoordvoerder. “Dat is een van de scenario’s die we op dit moment onderzoeken”, aldus de politie.

Getuigen hebben rond 23.00 uur de hulpdiensten ingeschakeld, maar de hulp mocht niet meer baten. De jongen overleed ter plaatste. De politie heeft een onderzoek ingesteld.