Onderzoekers hoopvol over nieuwe behandeling bij nierfalen

Onderzoekers denken met een nieuwe dialysemethode, hemodiafiltratie, definitief een betere behandeling te weten voor patiënten met nierfalen. Die zou effectiever werken dan de gebruikelijke hemodialyse en meer succes hebben. “Met deze dialysebehandeling neemt de kans op overlijden met 23 procent af”, zegt UMC Utrecht zelfs.

Peter Blankestijn, nefroloog, en Michiel Bots, arts-epidemioloog, uit UMC Utrecht waren voortrekkers van een Europees onderzoek. De resultaten van dit onderzoek staan vrijdag ook in de The New England Journal of Medicine.

Ruim 6200 patiënten in Nederland en zo ’n 4 miljoen in de hele wereld krijgen dialyse. Afvalstoffen en vocht worden daarmee uit het bloed gehaald. Hemodialyse is de meest gebruikte dialysemethode. Elk jaar overlijdt 10 procent van de behandelde patiënten. Hemodiafiltratie verwijdert meer afvalstoffen. “Hoog gedoseerde hemodiafiltratie biedt nierpatiënten een grotere kans op overleving”, aldus de deskundigen.

“Deze dialysebehandeling heeft dezelfde frequentie en tijdsduur als hemodialyse, namelijk driemaal per week 4 tot 5 uur”, licht Peter Blankestijn toe.”De resultaten van ons onderzoek zijn een belangrijke stap voorwaarts in de behandeling van patiënten met nierfalen.”

Er werd al eerder rekening gehouden met kansen die de nieuwe methode leek te bieden, maar eerdere studies konden geen uitsluitsel geven of een hoge dosis hemodiafiltratie echt wel voordeel biedt.