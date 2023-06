Technische eenheid Defensie legt werk stil om slechte werkplek

Luchtmachtpersoneel op defensielocatie Dongen (Noord-Brabant) werkt tijdelijk niet, omdat de arbeidsomstandigheden volgens de luchtmachtleiding onacceptabel zijn. Het gaat om een eenheid van ongeveer honderd werknemers die onder meer zorgt voor het technische onderhoud van luchtmacht-, landmacht- en marinesystemen.

De gebouwen en faciliteiten op de locatie in Dongen zouden gevaarlijk zijn vanwege achterstallig onderhoud en gebreken. De leiding hoopt met het stilleggen van het werk ongelukken te voorkomen. Een woordvoerder van Defensie laat weten dat er gezocht wordt naar andere locaties om het personeel over te verdelen, zodat de eenheid het werk weer kan oppakken. “Maar dit is niet vandaag of morgen”, licht hij toe. Hij verwacht dat de eerste mensen volgende week weer aan het werk kunnen.

Momenteel wordt met spoed onderzocht wat de stop betekent voor de operationaliteit van de krijgsmacht. De woordvoerder denkt dat het niet veel effect heeft op het werk van de luchtmacht, omdat de stillegging van korte duur is.

Het luchtmachtpersoneel zou eigenlijk al verhuisd moeten zijn naar een locatie in Woensdrecht (Noord-Brabant), maar de verhuizing werd telkens uitgesteld vanwege geldtekort. Doordat de verhuizing wel op de planning stond, werden de faciliteiten in Dongen verwaarloosd. Naar verwachting vindt de verhuizing in 2026 plaats.