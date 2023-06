Van der Burg zoekt nog 700 opvangplekken asielzoekers voor 1 juli

Asielstaatssecretaris Eric van der Burg komt voor 1 juli nog zevenhonderd opvangplekken voor asielzoekers tekort. Op die datum vervalt een aantal bestaande contracten met gemeenten voor tijdelijke opvang, maar er zijn ook nieuwe locaties bij gekomen. “We zoeken nog meer plekken” zei hij na de ministerraad. Ook is nog niet duidelijk waar zogeheten overlooplocaties komen, waar mensen kunnen worden opgevangen als het te druk wordt in het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Van der Burg is daarover nu “met één gemeente concreet aan het werk. Maar ik wil er minimaal vier”, zei hij. “Ik zet in op vier en anders moet ik weer alternatieven bedenken met het COA. Ik blijf erover in overleg.”

De situatie in Ter Apel is volgens hem nu nog te doen. “We zitten onder de tweeduizend mensen”. Dit aantal was met de gemeente Westerwolde, waar het aanmeldcentrum van Ter Apel ligt, afgesproken als maximum voor het aanmeldcentrum. Vorig jaar was het zo druk dat nieuwkomers buiten de poorten van het asielcentrum sliepen.

Een “groot aandachtspunt” vindt Van der Burg de achterstand die er al weken is met de identificatie van ongeregistreerden. Hoewel er volgens Van der Burg stappen zijn gezet om die in te lopen, is er nog steeds een achterstand van zevenhonderd. Dat komt omdat de instroom weer aan het toenemen is, zegt Van der Burg.

De grote scheepsramp voor de kust van Griekenland deze week, vindt de bewindsman “gruwelijk en verschrikkelijk, en zeker wat je nu hoort. Dat de jongemannen die op het dek zaten nog weg konden komen en vrouwen en kinderen in het ruim zaten.” Hij kan niet beoordelen of de Griekse kustwacht juist heeft gehandeld door niet in te grijpen toen het overvolle schip nog niet was omgeslagen. “Kennelijk waren ze bang dat het dan juist mis ging.”

Om te voorkomen dat mensen dit soort riskante reizen maken – met overvolle schepen of wankele vlotten – is het volgens hem belangrijk om snel afspraken te maken met een land als Tunesië, waarvandaan veel asielzoekers vertrekken om de zee over te steken. “Het kan helpen. Zoals de deal met Turkije kunnen we ook met andere landen z’n deal sluiten, waardoor mensen hopelijk de oversteek niet meer hoeven te maken op die manier”, zegt Van der Burg.

De nieuwe afspraken die in Europees verband worden gemaakt, zullen volgens de bewindsman op korte termijn geen soelaas bieden.