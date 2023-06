Inzamelactie voor verdronken jongetje uit Oss

Een inzamelingsactie voor de familie van een zesjarig jongetje uit Oss dat deze week is verdronken heeft binnen enkele dagen 15.000 euro opgeleverd.

Het jongetje verdween woensdag tijdens een bezoek met zijn ouders aan recreatieplas De Lithse Ham. Tot diep in de nacht is er door tientallen mensen naar hem gezocht. Donderdag rond het middaguur hebben duikers zijn lichaam in het water gevonden.

Volgens de initiatiefnemers van de inzamelingsactie woonde het jongetje met zijn ouders, die uit Turkmenistan komen, in een opvang in Oss. Ze waren gevlucht van Turkmenistan naar Oekraïne en zijn van daaruit vanwege de oorlog naar Nederland gekomen.

De actie is met medeweten van de familie, zeggen de initiatiefnemers. Het geld is bedoeld om de familie een mooi afscheid van het kind te kunnen laten organiseren. De actie loopt nog verder.