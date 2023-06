Kunststof-presentatrice Jellie Brouwer (59) overleden

Kunststof-presentatrice Jellie Brouwer is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Brouwer was ruim 20 jaar één van de vaste presentatoren van het NTR-programma op NPO Radio 1.

Eerder deze week werd bekend dat Brouwer ongeneeslijk ziek was. Eindredacteur Yvonne Hoksbergen meldde in de uitzending van maandag dat ze “in de laatste fase van haar leven” zat.

De 59-jarige Jellie Brouwer was sinds de start van Kunststof een van de vaste presentatoren. Het programma is sinds 2001 op de radio. De NTR laat weten Brouwer “zeer dankbaar” te zijn voor “de prachtige interviews” en “haar enorme collegialiteit”. “Jellie was een zeer persoonlijke interviewer. Zoals ze het zelf verwoordde in een interview in de Volkskrant een paar jaar geleden: ‘Ik wil niet toetsen of mijn gasten deugen, maar ben nieuwsgierig naar hun drijfveren. Naar de grote dingen in het leven: vriendschap, liefde en de dood’.”

Hoksbergen vertelde aan het einde van het programma dat bij de NTR en Radio 1 veel vragen binnenkwamen over waar Brouwer was gebleven omdat ze al enige tijd niet meer op de radio te horen was. Volgens de eindredacteur misten velen haar stem en interviews.