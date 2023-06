Wolken, beetje zon, warm en plaatselijk een buitje

Mogelijk valt er dan zondag eindelijk een klein beetje regen, voor het eerst in ruim een maand. Het KNMI en Weeronline verwachten in de loop van de middag plaatselijk een buitje.

Het KNMI meldt dat er in het zuiden en westen plaatselijk kans is op een bui. Zondagavond blijft het op de meeste plaatsen droog, met aan het einde van de avond in het uiterste zuidwesten mogelijk een (onweers)bui. In de nacht van zondag op maandag zou er in het zuiden en westen hier en daar een stevige bui kunnen vallen, met veel windstoten en regen.

Weeronline verwacht een erg warme zondag, met lokaal tot 30 graden in het oosten en een drukkend warme avond. Ook dit weerbureau ziet in het zuidwesten tijdelijk wat regen vallen. Dat brengt volgens de weerdienst tijdelijk verlichting van de droogte, maar ook van hooikoorts. De lucht wordt door buien namelijk iets schoner. Overigens blijven er “genoeg plaatsen” waar het droog blijft.

Ook de komende dagen zijn af en toe regen- en onweersbuien, vooral op dinsdag en donderdag, maar vooral heel plaatselijk. Dit jaar behoort volgens Weeronline tot de 5 procent van de droogste jaren.

Voor weggebruikers wordt het tijdens de eerste regen wel even oppassen. Door een combinatie van regen en vuilresten kan een slijmerige laag ontstaan op het wegdek, waardoor het glad kan zijn. Lichte regen vormt meer risico: zodra het hard begint te regenen, spoelt de gladde laag snel weg. Ook de ANWB waarschuwt voor “spekgladde” wegen door de eerste regenbuien.