Onduidelijk hoe vorming nieuwe coalitie Brabant verdergaat

Het is ongewis hoe het pad naar een nieuwe coalitie in de provincie Noord-Brabant eruit ziet. Vrijdag klapten de onderhandelingen tussen de BoerBurgerBeweging (BBB), VVD, GroenLinks en de PvdA na wekenlange gesprekken. De boerenpartij heeft vervolgens een open uitnodiging gedaan aan alle partijen om opnieuw in gesprek te gaan. “Het is op dit moment politiek aftasten wie met wie de dans wil aangaan”, aldus een woordvoerder van het formatieproces.

Vrijdag staat een extra vergadering van de Provinciale Staten over de geklapte onderhandelingen op de agenda. De gesprekken liepen vast op een eis van BBB over het opheffen van de deadline die is opgelegd aan veehouders om hun stallen om te bouwen voor stikstofreductie. “BBB heeft het bal geopend, maar is daarbij op tenen gaan staan”, gaat de formatiewoordvoerder verder op de dansanalogie. Volgens hem heeft tot dusver de PVV interesse getoond in verder praten met de boerenpartij, maar die partij heeft maar 4 van de 55 Brabantse zetels.

“In feite kunnen we er niets over zeggen en ook niets voorspellen. De situatie kan over een half uur alweer anders zijn.” Vorige week maandag leek het er nog op dat er snel een akkoord zou liggen in Brabant, legt hij uit, maar gedurende de week kwamen er wisselende berichten, waarop de boel donderdagavond toch nog definitief vast kwam te zitten.

BBB werd bij de Provinciale Staten in maart de grootste partij in Brabant, met 11 zetels. Ook de VVD is groot in de provincie, met 9 zetels. GroenLinks heeft 5 zetels, de PvdA 4.