COA: meeste gemeenten hebben zorg in crisisnoodopvang op orde

Het overgrote deel van de gemeenten heeft de zorg goed georganiseerd op de crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers. Dat laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten in reactie op het rapport van onder meer het Rode Kruis waarin staat dat de crisisnoodopvang in zijn huidige vorm ziekmakend is voor bewoners en dat de zorg op de meeste locaties onvoldoende is.

Het COA verwijst in zijn reactie volledig naar de gemeenten. De organisatie laat weten dat ze van de staatssecretaris voor voldoende medische zorg in de crisisnoodopvang moet zorgen en dat sommige gemeenten de zorg zelf regelen. “De daadwerkelijke invulling van de zorg is een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf.” Ook meldt het COA dat een gemeente het moet melden als een zorgaanbieder onvoldoende medische zorg biedt. “Het COA gaat dan in gesprek met de betreffende zorgaanbieder.”

De crisisnoodopvanglocaties worden geregeld door gemeenten en de veiligheidsregio’s en kunnen bestaan uit bijvoorbeeld tenten, leegstaande kantoorpanden, sportruimten en loodsen. In het onderzoek staat onder meer dat infectieziekten als schurft, diarree en luchtweginfecties veel voorkomen op locaties waar de bewoners dicht op elkaar moeten samenleven.

Voorzitter Wouter Kolff van het Veiligheidsberaad wijst ook naar de gemeenten. “Het is primair aan iedere betrokken gemeente om hierop zelf te reageren. Elke opvang en elke situatie is anders”, aldus Kolff. “Uiteraard hebben we als Veiligheidsberaad meermaals aangegeven dat crisisnoodopvang zeer basaal is en dat we met deze aantallen klem lopen als het gaat om goede zorg en onderwijs. Wat dat betreft onderschrijft dit rapport onze stellingname.”

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt de zorgen over omstandigheden in crisisnoodopvang te delen. “Niemand wil dat dit zo voortduurt”, aldus een woordvoerder. “We moeten af van (crisis)noodopvang en zo snel mogelijk ruimte creëren in azc’s.”