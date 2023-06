Drukke avondspits verwacht vanwege overtrekkende onweersbuien

Automobilisten die dinsdagmiddag de weg op gaan moeten rekening houden met een zware avondspits en gevaarlijke rijomstandigheden. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat. De onweersbuien met lokaal veel regen en hagel die sinds 15.00 uur over het land trekken, zullen mogelijk voor extra files zorgen. Ook de ANWB gaat uit van een zware spits.

“De dinsdagavondspits is doorgaans al de drukkere spits en bovendien worden er regen- en onweersbuien verwacht”, aldus Rijkswaterstaat. Een woordvoerder laat weten dat het lastig is in te schatten hoe druk het precies gaat worden. Het is deels afhankelijk van hoe de onweersbuien zich gaan ontwikkelen. Het KNMI heeft vanwege de buien code oranje afgegeven voor een groot deel van het land.

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten in ieder geval om extra alert te zijn en adviseert bijvoorbeeld om extra afstand te houden tot andere auto’s en eventueel de snelheid te verlagen. “Door met een aangepaste snelheid door een plas te rijden, houd je meer controle over de auto.”

Maar ga bij noodweer nooit stilstaan op de vluchtstrook, aldus Rijkswaterstaat. “Je bent namelijk minder goed zichtbaar voor het verkeer. Daarnaast moet de vluchtstrook vrij zijn voor hulpdiensten, noodgevallen en pechgevallen.”