Hoofdtafeloverleg over landbouwakkoord gaat woensdag verder

Het overleg over het landbouwakkoord aan de zogeheten hoofdtafel gaat woensdag verder, laat een woordvoerder van het overleg weten. Aan het overleg doen opnieuw vertegenwoordigers namens verschillende sectoren mee. Dat zijn naast de agrarische organisaties ook de provincies, vertegenwoordigers van de supermarkt- en levensmiddelenbranche (CBL en FNLI) en de natuur- en milieuorganisatie LandschappenNL.

Dinsdagmiddag vond er nog een bijpraatsessie plaats. Organisaties die meepraten aan de hoofdtafel wilden duidelijkheid van LTO, nadat de boerenorganisatie vorige week het overleg had verlaten. Daarop volgde toen een gesprek tot diep in de nacht tussen LTO en een flinke kabinetsdelegatie. LTO praat dinsdagavond verder met het kabinet. Daarin worden de punten besproken die vorige week op tafel lagen, en die het kabinet op papier zou zetten. LTO kan dan beslissen of die stappen genoeg zijn om verder te praten.

Inhoudelijk willen LTO en het kabinet niets kwijt over die gesprekken, maar het gaat onder andere over het maximaal aantal koeien dat per hectare land is toegestaan. Boeren vrezen daarbij dat het in de toekomst moeilijker wordt geld te verdienen.

Een definitief landbouwakkoord laat al tijden op zich wachten. De regering wil tot een breed gedragen landbouwakkoord akkoord komen, om zo boeren mee te krijgen met verduurzamingsstappen die ze anders van bovenop zou moeten opleggen. Landbouwminister Piet Adema heeft eerder al aangegeven dat een akkoord zonder handtekening van LTO “weinig zin” heeft.