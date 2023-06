Kamer wil dat bezit zwaar illegaal vuurwerk onder wapenwet valt

De Tweede Kamer wil dat zwaar illegaal vuurwerk onder de wapenwet komt te vallen. Dat zou betekenen dat het bezit van bijvoorbeeld cobra’s en mortierbommen als wapenbezit wordt gezien. Nu is zwaar vuurwerk alleen een wapen als je het daadwerkelijk als wapen gebruikt. Een meerderheid van de Kamer steunde een motie met deze strekking van VVD, samen met CDA, PVV en BBB.

De wetswijziging zou volgens de liberalen moeten inhouden dat de politie preventief mag fouilleren op het bezit van zwaar vuurwerk als hier een vermoeden voor is. Ook krijgt een burgemeester dan de bevoegdheid om een pand te sluiten wanneer er harde knallers worden aangetroffen.

Het bezit van bijvoorbeeld een cobra – die zo krachtig als een handgranaat kan zijn – is nu al strafbaar. Maar omdat de politie nu niet preventief mag fouilleren op illegaal vuurwerk, blijven de knallers vaak buiten beeld.

Justitieminister Dilan Yesilgöz was eerder in een debat niet zo zeker over de motie en wilde eerst een verkenning uitvoeren. Maar haar eigen partij de VVD en de Kamer wilden daar niet op wachten en verzoeken haar om met een voorstel te komen.