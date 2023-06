PvdA stapt uit beoogde Friese coalitie na bereiken akkoord

De coalitieonderhandelingen in de provincie Friesland zijn stukgelopen nadat al een akkoord was bereikt. De PvdA liet dinsdag weten alsnog uit de coalitie te stappen nadat maandagavond een inhoudelijk en financieel akkoord was bereikt met BBB, CDA en ChristenUnie.

Provinciale Staten-lid Jaap Stalenburg reageert kort op het stuklopen van de formatie. “Er was iets van een overeenkomst, maar na meerdere keren doorrekenen was het voor ons een brug te ver. De fractie heeft altijd het recht om dat te zeggen.” Dat gebeurde dinsdagochtend om 07.00 uur, na een nacht te hebben gesproken hierover. “Het akkoord werd unaniem als niet acceptabel gezien door de fractie.” Op Twitter zei Stalenburg dat het vooral een “te grote aanslag op natuur en cultuur zou zijn geworden”.

Beoogd gedeputeerde namens de BBB Femke Wiersma zegt op Twitter teleurgesteld te zijn dat de PvdA het “juist gesloten akkoord opblaast. Helaas is dit ook politiek.”

Formateur Oebele Brouwer zegt dat Friesland nu langer moet wachten op een coalitie. “Na goed twee maanden onderhandelingen waren wij er maandagavond uitgekomen. En dat hebben we met elkaar gevierd. Wijn, terras, feestfoto’s en hugs. Maar dinsdagochtend kreeg ik een bericht van de PvdA. Die trekken zich terug.” Een bron dichtbij de formatie herkent zich niet in de voorstelling van Brouwer dat het een groot feest was maandagavond.

Brouwer, de partijloze burgemeester van Achtkarspelen, heeft dinsdagochtend de andere drie partijen en commissaris van de Koning Arno Brok geïnformeerd. Brouwer heeft ook gezegd dat hij stopt als formateur.

De vier partijen lagen al geruime tijd op koers voor een coalitie die voor het zomerreces zou worden ingezworen. Alle partijen hadden al kandidaat-gedeputeerden voorgedragen en de verdeling van portefeuilles was ook al rond. Woensdag duren de onderhandelingen even lang als in 2019, maar waarschijnlijk gaan ze dit jaar langer duren.